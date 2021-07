Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Explorez la dune avec l’ONF Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Explorez la dune avec l'ONF 2021-08-17 09:30:00 – 2021-08-17 12:00:00 Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse Landes

Seignosse Landes 9 9 EUR Sortie organisée par l’Office de Tourisme avec un guide de l’Office National des Forêts, de 9h30 à 12h. Suivez Maël, technicien de l’Office National des Forêts, qui vous délivrera tous les secrets de la formation de la dune et comment il travaille à sa préservation. Tarifs :

– Adulte : 9€

– Enfant (7 à 12 ans) : 3€.

Au départ de l’Office de Tourisme.

+33 5 58 43 32 15

– Adulte : 9€

– Enfant (7 à 12 ans) : 3€.

Au départ de l’Office de Tourisme.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (nombre de places limité). Seignosse Tourisme dernière mise à jour : 2021-06-03 par

