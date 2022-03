Explorer les formes du visible : lectures croisées de Philippe Descola Collège des Bernardins, 8 juin 2022, Paris.

Explorer les formes du visible : lectures croisées de Philippe Descola

Collège des Bernardins, le mercredi 8 juin à 09:00

Cette journée d’étude de la chaire Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la terre du Collège des Bernardins propose de discuter avec l’éminent anthropologue, Philippe Descola, de son dernier ouvrage, Les formes du visible, paru aux éditions du Seuil (2021), en faisant dialoguer philosophes, théologiens, historiens, historiens de l’art et anthropologues. La figuration n’est pas tout entière livrée à la fantaisie expressive de ceux qui font des images. On ne figure que ce que l’on perçoit ou imagine, et l’on n’imagine et ne perçoit que ce que l’habitude nous a enseigné à discerner. La parution du dernier ouvrage de Philippe Descola est l’occasion d’explorer les chemins par lesquels nous concevons l’ossature et le mobilier du monde en fonction de notre appartenance à l’une des quatre régions de l’archipel ontologique définies par l’anthropologue : animisme, naturalisme, totémisme ou analogisme. Cette journée d’étude se propose de discuter la richesse et la diversité d’un livre qui, tout en posant les fondements d’une anthropologie de la figuration, invite à « provincialiser » l’art occidental. Il s’agira de dresser un premier bilan de la réception de l’ouvrage Les formes du visible, d’esquisser les perspectives plurielles ouvertes par Philippe Descola pour repenser la plasticité des formes de figuration et la puissance d’agir des images, mais aussi de réfléchir à la manière dont ces dernières révèlent de multiples formes d’« être-au-monde ». La journée d’étude sera rythmée par des commentaires croisés d’une œuvre, des tables rondes, des conférences et une séance de travail collectif autour d’extraits du livre. Journée d’étude sous la co-direction de Grégory Quenet, historien de l’environnement, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Paris-Saclay; titulaire de la chaire Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la terre, du Collège des Bernardins, P. Olric de Gélis, théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins et P. Frédéric Louzeau, théologien. Programme détaillé à venir Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/explorer-les-formes-du-visible-lectures-croisees-de-philippe-descola

Mardis des BernardinsChaire Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la terre / 2021-2023.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T09:00:00 2022-06-08T17:45:00