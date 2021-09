Panissières Musée de la cravate et du textile Loire, Panissières Explorer les étages avant restauration – visite guidée Musée de la cravate et du textile Panissières Catégories d’évènement: Loire

A la fin de la saison, le musée fermera ses portes pour des travaux de restauration et d’agrandissement. Avant que les étages soient réhabilités, venez découvrir les traces de l’activité textile de cette ancienne manufacture encore visibles du sol au plafond dans les 2 étages côté rue. Cette visite est proposée en lien avec l’exposition temporaire “Le Bureau en friche”. Le collectif d’artistes a collecté des objets et photos dans ces lieux et s’en est inspiré pour créer leurs oeuvres. L’objectif est de faire vivre la création et la mémoire de ce lieu chargé d’histoire(s).

Sur réservation – Entrée gratuite – Pass sanitaire – Jauge limitée

Suivez le guide et explorez les étages du musée avant leur rénovation. Une visite en écho aux œuvres présentées dans l'exposition temporaire. Musée de la cravate et du textile 7 rue Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Panissières Autres Lieu Musée de la cravate et du textile Adresse 7 rue Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Panissières lieuville Musée de la cravate et du textile Panissières