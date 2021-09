Genève Maison de l'alimentation MA-Terre Genève Explore – Les enfants cuisinent la transition Maison de l’alimentation MA-Terre Genève Catégorie d’évènement: Genève

le dimanche 17 octobre à 11:00

L’alimentation durable à Genève ? Aller à la rencontre de l’agriculture en ville ? C’est possible ! Grâce à une animation originale vous emmenant sur les sentiers de la ferme urbaine de Budé, cet atelier vous présentera l’alimentation dans toute sa transversalité. Proposé par l’association MA-Terre, il est ouvert aux enfants et aux parents. Sur inscription (20 places). Gratuit (repas inclus). Vous pourrez ainsi découvrir, récolter, cuisiner et déguster les produits du jardin, puis apprendre à gérer vos déchets.

Maison de l'alimentation MA-Terre Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève

2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T14:00:00

