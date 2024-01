Explore le village sensoriel Médiathèque Le Cercle Remiremont, vendredi 22 mars 2024.

Explore le village sensoriel Une invitation à passer dans des cabanes sensorielles Vendredi 22 mars, 17h00 Médiathèque Le Cercle

Sur place, les enfants pourront entrer dans des cabanes et/ou tentes équipées de façon à explorer les sens, l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher seront à l’honneur. Les enfants seront libres d’aller et venir dans ces cabanes et d’y inviter les adultes. Lectures et musiques pour nous transporter dans leur imaginaire seront aussi de la partie!

Réservé :

– au public de la Médiathèque Le Cercle

Evènement sur inscription à:

mediatheque@ccpvm.fr

Médiathèque Le Cercle place Jules Méline 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est