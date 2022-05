Explore la Montagne Domaine de Frêchet PEP 59, 10 juillet 2022, .

Après ces périodes difficiles, ce séjour te permettra de respirer un grand bol d’air au cœur de nos montagnes! Avec les activités et le projet de ce séjour, tu vivras une expérience de vacances unique où apprentissage et connaissance rime avec curiosité, exploration, découverte, rencontre, rire et jeux entre enfants. Tu pourras ainsi: – Partir à l’aventure à Poney (plusieurs séances seront proposées) – Découvrir les sensations de la Cani-rando ou de l’accrobranche – Partir explorer nos sentiers et découvrir notre environnement lors d’une Randonnée avec un guide – Choisir parmi plusieurs projets de création artistique: Landart, atelier mandala naturel – Participer à des ateliers collectifs de lecture et d’écriture, des ateliers sensoriels Selon ton envie, tu pourras aussi faire du trampoline, de tir à l’arc, de la slackline, dormir dans nos tipis de trappeurs Tous les soirs, une veillée ludique clôtura notre journée bien remplie! Le projet pédagogique du séjour labellisé « colos apprenantes » s’inscrit dans le projet éducatif de l’organisateur. Il tient compte de la nécessité de proposer aux publics des activités adaptées à leurs besoins de partir en vacances et de contacts avec la nature après une longue période de confinement tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en toute sécurité. Notre séjour proposera des activités qui s’appuie sur les thématiques suivantes proposées au cahier des charges : – le développement durable et la transition écologique (randonnée nature, parc animalier, ateliers) – les arts et la culture (projet de création artistique, spectacle, visite de producteurs locaux,…) – les activités physiques et sportives (sports individuels et collectifs, en contact avec l’animal,…) [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 560,00 €

Viens respirer un grand bol d’air frais, au contact de la nature et découvrir la montagne, tout en apprenant et en s’amusant!

