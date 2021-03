Lorient Rade de Lorient / Lenn-vor an Oriant Lorient EXPLO’R@DE, une carte interactive de la rade de Lorient en breton ! Rade de Lorient / Lenn-vor an Oriant Lorient Catégorie d’évènement: Lorient

À distance ou sur site, l‘application mobile développée par l’Espace des sciences/Maison de la Mer identifie, géolocalise et présente près de 120 points d’intérêt du paysage : – les communes et cours d’eau

– les ports

– les édifices remarquables

– les chantiers navals et entreprises

– les équipements industriels

– les navires

– les liaisons maritimes Des ressources en ligne sont aussi proposées pour poursuivre la découverte: vidéos, sites dédiés, possibilités de visites, … **L’application mobile est disponible gratuitement en langue bretonne sur les stores Androïd et Apple dès le 6 mars 2021.**

Gratuit

