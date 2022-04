Explorations sonores : entre mots et sons, entre sons et bruits

Le Petit Faucheux, en partenariat avec les départements de Lettres modernes et de Musicologie de l'Université de Tours, vous convie au Bateau Ivre pour une soirée axée sur des approches expérimentales du sonore, qui proposera successivement une rencontre entre littérature et musique, sons électroniques et expérimentations noise. Le concert débutera par une conversation entre les mots de Jocelyn Bonnerave et la guitare d'Arthur Gillette, puis se poursuivra avec le drone en apesanteur de Méryll Ampe, pour s'achever avec le bruitisme émo de Fusiller. Une soirée d'expérimentations en live où les explorations sonores résonneront tantôt avec les mots, tantôt avec les bruits, dans ce lieu emblématique de la vie tourangelle.

