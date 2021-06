« EXPLORATION SOUTERRAINE » Saint-Pons-de-Thomières, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Saint-Pons-de-Thomières.

« EXPLORATION SOUTERRAINE » 2021-09-03 18:00:00 – 2021-09-03

Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

« Exploration Souterraine »

La plongée souterraine est une activité située à la croisée du sport, de la technologie et de la science. Les plongeurs souterrains explorent les cavernes héraultaises depuis plusieurs décennies. Le Jaur, l’Ilouvre, le Rautely… autant de ruisseaux dont les cours souterrains attisent

l’intérêt des spéléologues.

Suivez le Guide : Découvrez le Pays

Conférence « Exploration souterraine. » de Franck Vasseur, spéléologue.

