Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france, le samedi 14 mai à 20:00

Le public pourra aussi interagir au son primitif des pierres frottées et percutées. Un moment de visite inédit où les sons ancestraux dialogueront avec la création d’aujourd’hui.

Entrée libre

Des performances de pierres musicales mêlées aux peintures numériques projetées surgiront dans les espaces de visites. Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france 48 avenue Étienne Dailly 77140 Nemours Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

