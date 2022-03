Exploration scientifique sur l’archipel de Kerguelen Relais Nature du Parc de la Deûle, 18 mai 2022, Santes.

Exploration scientifique sur l’archipel de Kerguelen

Relais Nature du Parc de la Deûle, le mercredi 18 mai à 19:00

Conférence proposée par : * Eric Armynot (maître de conférence au Laboratoire d’Océanologie et Géosciences, unité mixte CNRS, ULCO et ULille) et * Ludovic Lesven (maître de conférence au LASIRe, Laboratoire de Spectroscopie pour les Interactions, la Réactivité et l’Environnement, unité mixte CNRS et ULille) Deux scientifiques lillois vous présentent leurs travaux de recherche au retour de trois mois d’exploration des Îles Kerguelen (décembre 2021 – février 2022). Partez avec eux sur cet archipel à l’autre bout du monde. Suivez-les à la découverte de sa biosphère : depuis les micro-organismes du sol jusqu’aux grands mammifères qui peuplent ce lieu chargé d’histoire et aux conditions météorologiques extrêmes. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._ Cette journée est un événement de « **La Grande Traversée** » : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. Et du mardi 17 au dimanche 22 mai, c’est la **Fête de la Nature** au Relais Nature du Parc de la Deûle et sur les espaces de Nature ouverts : des conférences, des ateliers, un temps de clôture festif au Relais Nature et aussi des sorties naturalistes partout dans la métropole. Programme complet sur : [[https://enm.lillemetropole.fr](https://enm.lillemetropole.fr)](https://enm.lillemetropole.fr)

Gratuit – uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant la Fête de la Nature, soit le dimanche 17 avril

Le Relais Nature célèbre la Fête de la Nature du 17 au 22 mai ! L’équipe propose un cycle de conférences en soirée. Ce mercredi, suivez un récit d’expédition scientifique sur l’archipel de Kerguelen.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T19:00:00 2022-05-18T21:00:00