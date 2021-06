Chalon-sur-Saône Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Exploration photographique Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

« Exploration photographique » —————————- Le musée change pour vous ! Dans le cadre du réaménagement en cours de la salle Durville, venez découvrir la nouvelle installation « Exploration photographique ». Ce dispositif interactif vous permet une immersion dans les collections photographiques du musée, à travers un nouveau mode de consultation. Face à l’écran tactile et à la projection semi-circulaire, plongez dans les collections d’images, au gré de multiples scenarii et suivant votre propre regard. _Installation réalisée par On Situ, scénographie Vasken Yéghiayan, construction ateliers Ville de Chalon-sur-Saône, avec le soutien de la Région et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne – Franche-Comté._

Entrée libre

