**MARCHE COLLECTIVE** **→ DU MARDI 19 AU MERCREDI 20 AVRIL DANS VILLEURBANNE** **RESTITUTION** **→ JEUDI 21 AVRIL À L’IAC, À 19H** Cyril Bron nous invite à parcourir le tissu urbain villeurbannais hors des sentiers banalisés définis par l’usage du quotidien, à marcher à la rencontre d’un territoire en marge le long de cette frontière à la fois mobile et statique qu’est le périphérique. À l’issue de la marche, une restitution est prévue à l’IAC avec la participation de Denis Cerclet, anthropologue qui a mené une recherche sur Comment saisir et comprendre la marche en ville ? → Gratuit sur inscritpion sur : [www.i-ac.eu](http://www.i-ac.eu) Marche autour du périphérique villeurbannais avec Cyril Bron IAC Institut d’art contemporain 11 rue Docteur Dolard Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

2022-04-19T17:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T17:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T17:00:00 2022-04-21T20:00:00

