Exploration en famille sur le thème de l’eau Route de beg ar groas La Forest-Landerneau, mercredi 17 avril 2024.

Exploration en famille sur le thème de l’eau Route de beg ar groas La Forest-Landerneau Finistère

Sur un circuit de 1,5 km, l’enfant accompagné d’un adulte référant, est invité à explorer l’eau, de la gouttelette au ruisseau, en passant par un lavoir et par une mare.

L’eau est indispensable à la vie. Le cycle de l’eau est expliqué simplement, et chacun est invité à comprendre l’association naturelle entre l’eau et la forêt.

Les feuilles, les pommes de pin, les plumes, les bâtons ramassés en chemin permettent l’exploration et les jeux.

La motricité de l’enfant s’exerce librement au fil des opportunités proposées par les sentiers.

Enfilez les bottes, prévoyez la gourde remplie d’eau dans le sac à dos, et un petit sac pour des collectes.

Les appareils photos sont aussi les bienvenus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Route de beg ar groas Parking de la Gare

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne marchonsrespirons@gmail.com

