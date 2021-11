Bordeaux Parc bordelais Bordeaux, Gironde Exploration des cimes Parc bordelais Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Exploration des cimes Parc bordelais, 4 décembre 2021, Bordeaux. Exploration des cimes

le samedi 4 décembre à Parc bordelais

L’association Arbrosmoz accompagnera petits et grands lors d’un parcours dans les arbres. Vous pourrez passer d’un arbre à un autre en prenant l’ascenseur des cimes ou en utilisant des ponts de singe. Gratuit, à partir de 6 ans _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit

Profitez d’une expérience unique en vous promenant dans les arbres. tion des cimes Parc bordelais rue du Bocage à Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-04T13:30:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Parc bordelais Adresse rue du Bocage à Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Parc bordelais Bordeaux