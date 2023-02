Exploration créative Parking Henri Fabre Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Exploration créative Parking Henri Fabre, 18 avril 2023, Martigues . Exploration créative L’Ile Parking Henri Fabre Quai Kléber Martigues Bouches-du-Rhône Parking Henri Fabre L’Ile

2023-04-18 10:00:00 – 2023-04-18 12:00:00

Parking Henri Fabre L’Ile

Martigues

Bouches-du-Rhône EUR 9.5 9.5 Martigues a inspiré de nombreux artistes par sa lumière, ses couleurs, son ambiance. Mais elle inspire tout aussi bien les visiteurs qui la découvrent.



Suivez notre guide conférencier à la découverte de Martigues. Explorez les lieux emblématiques du centre-ville, imprégnez vous de l’ambiance visuelle, culturelle et sensorielle. Laissez libre court à votre créativité.



Le parcours sera ponctué d’arrêts pendant lesquels vous serez amené à observer, écouter, toucher, sentir, imaginer… et vous prendrez le temps de croquer : un détail, une phrase, un mot, une sensation, une ambiance, une émotion etc.



Un kit de création vous sera fourni (carnet de dessin et crayon). Une visite guidée de la ville axée sur la créativité et l’inspiration. Découvrez les lieux emblématiques en lien avec les artistes (Dufy, Derain, Signac,…) que Martigues a inspiré. info@martigues-tourisme.com +33 4 42 42 31 10 Parking Henri Fabre L’Ile Martigues

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Quai Kléber Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Parking Henri Fabre L'Ile Ville Martigues lieuville Parking Henri Fabre L'Ile Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Quai Kléber Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues /

Exploration créative Parking Henri Fabre 2023-04-18 was last modified: by Exploration créative Parking Henri Fabre Martigues Quai Kléber 18 avril 2023 Bouches-du-Rhône L'Ile Parking Henri Fabre Quai Kléber Martigues Bouches-du-Rhône Parking Henri Fabre Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône