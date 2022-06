Exploration créative, 9 juillet 2022, .

Exploration créative



2022-07-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-09 18:30:00 18:30:00

« Exploration créative, la terre pour ne plus se taire ».

Atelier créatif proposé et guidé par Fabienne Jean, art-thérapeute.

Au cœur de l’été, invitation à goûter une pause créative dans le havre de paix du jardin de Passé Simple :

– A l’écoute de vos sensations et de votre ici et maintenant, oser l’expérience de l’argile crue !

– Laisser émerger sa véritable nature et ses vraies priorités

– Accueillir et libérer ce qui a été vécu grâce au processus créatif de l’argile

– Se laisser transformer en douceur par la vibration de notre nouvelle terre, révéler ses potentiels et renaître à « nous m’aime ».

Aucune expérience du modelage ni compétence artistique requise

Prévoir une tenue confortable et peu salissante – Matériel fourni

Inscription au préalable

48€ incluant une pause goûter (boisson chaude / pâtisserie maison)

« Exploration créative, la terre pour ne plus se taire ».

Atelier créatif proposé et guidé par Fabienne Jean, art-thérapeute.

Au cœur de l’été, invitation à goûter une pause créative dans le havre de paix du jardin de Passé Simple :

– A l’écoute de…

« Exploration créative, la terre pour ne plus se taire ».

Atelier créatif proposé et guidé par Fabienne Jean, art-thérapeute.

Au cœur de l’été, invitation à goûter une pause créative dans le havre de paix du jardin de Passé Simple :

– A l’écoute de vos sensations et de votre ici et maintenant, oser l’expérience de l’argile crue !

– Laisser émerger sa véritable nature et ses vraies priorités

– Accueillir et libérer ce qui a été vécu grâce au processus créatif de l’argile

– Se laisser transformer en douceur par la vibration de notre nouvelle terre, révéler ses potentiels et renaître à « nous m’aime ».

Aucune expérience du modelage ni compétence artistique requise

Prévoir une tenue confortable et peu salissante – Matériel fourni

Inscription au préalable

48€ incluant une pause goûter (boisson chaude / pâtisserie maison)

dernière mise à jour : 2022-06-23 par