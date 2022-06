Exploration artistique

Exploration artistique, 18 juin 2022, . Exploration artistique

2022-06-18 – 2022-06-19 Exploration artistique et restitution de résidence de Gilles Bruni. L’Abbaye de Beauport a convié l’artiste Gilles Bruni pour une résidence de création de 20 mois. Ce projet est né de l’envie de voir un artiste révéler un autre Beauport, délaissant le littoral pour explorer le bois méconnu de Beauport. Pour la création de son œuvre « Le Bois des Rencontrés », l’artiste a enquêté sur les liens que les Paimpolais ont pu nouer avec cette forêt située en bordure de la ville. Trois formes de restitution sont nées de cette résidence au long cours dont cette carte subjective du bois. Avec cette carte partez à la découverte du bois et des rencontrés ! Exploration artistique et restitution de résidence de Gilles Bruni. L’Abbaye de Beauport a convié l’artiste Gilles Bruni pour une résidence de création de 20 mois. Ce projet est né de l’envie de voir un artiste révéler un autre Beauport, délaissant le littoral pour explorer le bois méconnu de Beauport. Pour la création de son œuvre « Le Bois des Rencontrés », l’artiste a enquêté sur les liens que les Paimpolais ont pu nouer avec cette forêt située en bordure de la ville. Trois formes de restitution sont nées de cette résidence au long cours dont cette carte subjective du bois. Avec cette carte partez à la découverte du bois et des rencontrés ! dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville