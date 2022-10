Explorateurs : Mardi gras au musée! (6-11ans)

Explorateurs : Mardi gras au musée! (6-11ans), 22 février 2023, . Explorateurs : Mardi gras au musée! (6-11ans)



2023-02-22 10:00:00 – 2023-02-22 5 5 Paré de ton plus beau déguisement, viens fêter carnaval avec nous!

À l’occasion de Mardi gras, le guide t’expliquera les origines de cette fête.

Tu en profiteras pour costumer les œuvres emblématiques du musée du Noyonnais. Paré de ton plus beau déguisement, viens fêter carnaval avec nous!

À l’occasion de Mardi gras, le guide t’expliquera les origines de cette fête.

Tu en profiteras pour costumer les œuvres emblématiques du musée du Noyonnais. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville