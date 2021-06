Explorateurs / Exploratrices numérique Lac du Cébron, 16 août 2021-16 août 2021, Saint-Loup-Lamairé.

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Lac du Cébron

L’exploration est toujours centrale dans les séjours de La Bêta-Pi. Lors des séjours “numériques”, c’est l’électronique et l’informatique qui sont explorés en particulier. En imaginant des objets avec des outils à commande numérique (imprimantes 3D, plotter de découpe…) et des matériaux divers (cuir, bois, carton…), en personnalisant des tee-shirts ou des figurines, en fabriquant des objets électroniques, en inventant des jeux vidéo, on apprend à mettre le monde numérique au service de ses projets ! Tout en s’amusant avec des concours de réalisation numérique (photomontages, vidéos, lâchers de robots, montages électroniques…). La semaine est rythmée par les grands jeux autour de notre histoire à vivre, de veillées rigolotes et des temps libres. Les vacances c’est aussi prendre le temps de la vie en plein air ! Les enfants sont acteurs de la vie collective. Organisé.e.s en petites équipes de service et accompagné.e.s par les animateurs et animatrices, ils sont en charge de la préparation des repas, de la vaisselle. C’est aussi tout cela partager des vacances avec des copines et des copains. Pour en savoir plus sur l’organisation pratique de nos séjours, lisez nos FAQ !

350

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Lac du Cébron Lac du Cébron 79600 Saint Loup Lamairé Saint-Loup-Lamairé Les Grands Arneaux Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T17:00:00