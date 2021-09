Dijon Dijon,ville d'art et d'histoire Côte-d'Or, Dijon Explorateurs – Dijon, à pile ou face Dijon,ville d’art et d’histoire Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

le vendredi 17 septembre

À l’aide d’un livret, les élèves parcourront Dijon incontournable ou Dijon mystérieuse et en découvriront les secrets. Ils trouveront aussi les indices indispensables à la résolution de l’énigme finale donnant droit à quelques surprises. Bonne chance !

Prévoir 1 crayon de papier par enfant. À partir du CE2.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00

