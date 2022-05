Explorateurs de la nature base de plein air de Mézels, 7 août 2022, Vayrac.

Explorateurs de la nature

du dimanche 7 août au samedi 13 août à base de plein air de Mézels

### **Les séjours se déroulent du Dimanche 14h au Samedi 14 h.** Le séjour se décline en 3 objectifs principaux 1. **AMENER LES ENFANTS ET JEUNES A AVOIR UNE APPROCHE SENSORIELLE DE LA NATURE** _Objectifs opérationnels :_ • Que l’enfant ou le jeune soit capable de voir, d’écouter, de sentir, de toucher et de gouter la nature • Que l’enfant ou le jeune soit capable d’exprimer son ressenti • Que l’équipe soit capable de laisser la place à l’observation et l’expression des enfants _Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture_ : Domaine 1 : s’exprimer et communiquer Domaine 3 : Développer la sensibilité Domaine 4 : observation et compréhension du monde _Moyens :_ – Séances d’APPN permettant l’approche de milieux spécifiques riches en sensations diverses (Grottes, falaises, rivières…) – Balades et jeux dans la forêt, les champs… – Récoltes de végétaux, bois flottés, cailloux dans le but de créer une œuvre d’art in situ – Récoltes d’éléments naturels pour créer des pigments de couleur – Temps d’échange collectifs ou en petits groupes et de parole sur ce que l’on a aimé, ou pas, ce que l’on a ressenti… – Expression libre d’art in situ : l’œuvre collective ou individuelle est une forme d’expression – Faire prendre du temps aux enfants sur les activités : s’arrêter, écouter, regarder… – Réflexions communes avec l’équipe sur les moyens de permettre à tous de s’exprimer 2. **AMENER LES ENFANTS ET JEUNES A CONNAITRE LA NATURE** _Objectifs opérationnels :_ • Que l’enfant ou le jeune soit capable d’acquérir quelques connaissances sur le fonctionnement de la nature • Que l’enfant ou le jeune soit capable de se questionner et de questionner les adultes sur le fonctionnement de la nature • Que l’équipe soit capable d’apporter ces connaissances en assumant le fait de « ne pas tout savoir » _Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture :_ Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre Domaine 4 : observation et compréhension du monde _Moyens :_ – Séances APPN et sorties sur le terrain permettant l’apprentissage de quelques notions et termes simples (chaîne alimentaire, écosystème…) – Retour sur ces notions lors des temps d’activités en salle. – Echange avec les enfants pendant les activités – Réponses à leurs interrogations – S’informer/se former à l’avance : arriver avec un petit bagage de connaissances – Répondre aux questions des enfants, ou engager la recherche de la réponse avec eux de retour au centre 3. **AMENER LES ENFANTS ET JEUNES A COMPRENDRE LES FRAGILITÉS ET LES ENJEUX DE LA NATURE** _Objectifs opérationnels :_ • Que l’enfant ou le jeune soit capable d’identifier la présence humaine dans l’environnement • Que l’enfant ou le jeune soit capable de comprendre les dysfonctionnements de la nature et leurs conséquences • Que l’enfant ou le jeune soit capable de comprendre les conséquences des activités humaines • Que l’équipe d’animation soit capable de faire comprendre la nécessité d’agir « à son échelle » _Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture :_ Domaine 4 : observation et compréhension du monde Domaine 5 : comprendre les représentations du monde _Moyens :_ – Séance de lecture de paysage – Travail sur les déchets lors des sorties : typologie, dangerosité… – Travail sur l’impact des déchets : tableau de dégradation naturelle des déchets – Travail sur les pollutions « invisibles » : pesticides et abeilles… – Jeu de plateau « planète en-jeux » sur l’empreinte écologique – Par l’apprentissage et la sensibilisation aux gestes simples du quotidien (réduction de déchets, économies d’eau….

525 €.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

base de plein air de Mézels Mézels; 46110 Vayrac Vayrac Lot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T14:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T15:00:00