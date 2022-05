Explorateurs de la mer Carantec Carantec Catégories d’évènement: 29660

Carantec 29660 Bottes aux pieds et épuisette à la main, partez à l’assaut des rochers pour y découvrir une population étonnante vivant au rythme des marées. Rdv au port de Carantec (entrée route de Callot).

Apportez épuisette et seau (si vous en avez) et des bottes.

Inscription obligatoire par téléphone ou par e-mail

