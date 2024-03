Explorateur du Futur-Croq’Vacances Ethic Etape Beaumont Saint-Cyr, dimanche 7 juillet 2024.

Explorateur du Futur-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Ethic Etape 559€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T18:58:00+02:00

Bienvenue dans notre colonie de vacances à Beaumont-Saint-Cyr, près du Futuroscope, un lieu magique où l’émerveillement et l’apprentissage se rencontrent pour créer des souvenirs inoubliables !

Plonge dans l’univers fascinant des étoiles et des galaxies au Planétarium, une expérience immersive qui te transportera aux confins de l’espace. Tu observeras les constellations, exploreras les planètes lointaines, tu te laisseras captiver par les mystères de l’univers.

Prépare-toi aussi à vivre une aventure scientifique passionnante en participant à notre atelier de fabrication de fusées à eau. Tu mettras tes compétences d’ingénieur à l’épreuve en concevant et en lançant ta propre fusée à eau, découvrant ainsi les secrets de la propulsion et de l’aérodynamique tout en t’amusant sous le regard de ton animateur spécialisé. Nos grands jeux te réserveront des défis captivants qui encourageront le travail d’équipe, la réflexion stratégique et la collaboration. Les veillées seront remplies d’animations variées, des jeux de société aux soirées à thème. Chaque soirée est une nouvelle occasion de rire, de s’amuser et de renforcer tes liens d’amitié.

Et ce n’est pas tout ! Une toute nouvelle attraction du Futuroscope est ajoutée à ta colonie : l’Aquascope(1). Ce parc aquatique, mêlant toboggans, piscines à vagues et projections numériques, allie l’eau et l’image pour te permettre une découverte du monde marin d’une manière inédite. Prépare-toi à faire le plein de sensations et à en prendre plein les yeux ! Une expérience unique qui éveillera ta curiosité pour l’océan.

Au Futuroscope tu exploreras les attractions interactives, tu assisteras à des spectacles époustouflants et tu plongeras dans un monde de découvertes infinies. Rejoins-nous pour cette colonie de vacances inoubliable où chaque jour est une nouvelle aventure et chaque instant une chance d’apprendre et de t’amuser. Prépare-toi à vivre des moments exceptionnels et à repartir avec des souvenirs plein le coeur et la tête !

(1) : cette activité pourra être substituée par l’Aquajump si l’Aquascope* n’est pas ouvert au public (ouverture officielle prévue le 07/07/2024).

Ethic Etape 24 rue de la bourdillière 86130 Beaumont Saint-Cyr 86130 Saint-Cyr Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-explorateur-du-futur_228.html »}]

grands jeux futuroscope

Croq’ Vacances