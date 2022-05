Explor’ailleurs Maison de Robert Schuman,Scy-Chazelles, 6 mai 2022, Scy-Chazelles.

Explor’ailleurs

Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles, le vendredi 6 mai à 15:00

**Vendredi 6 mai 2022 à partir de 15h00 à la Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles** ————————————————————————————– le CERS, en partenariat avec la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles et le COREMOB, organise une manifestation gratuite riche en événements culturels à destination des jeunes et du grand public. Temps fort de cet après-midi résolument festif, l’évènement ‘EXPLOR’AILLEURS’ à partir de 15h00 aura pour but de faire découvrir aux jeunes les nombreuses possibilités de parcourir le monde grâce aux stands mobilités installés dans les Jardins fleuris accompagnés d’un ‘mobil-goûter’ réalisé par un traiteur local. Où l’art de faire voyager les participants présents, en plus de leurs papilles, en Europe et au-delà… Bien d’autres surprises aiguilleront cet après-midi européen : * A partir de 15h00 : Stands d’info sur les programmes de mobilité internationale + mobil’goûter par un traiteur local ; * A partir de 15h00 : Coin ‘Découvre l’Europe’: animations pour découvrir l’Europe de manière ludique et gagner de petites récompenses (créer son pin’s européen, roue de la mobilité, chronologie à reconstituer etc.) ; * A partir de 15h00 : Visites guidées de la Maison de Robert Schuman, Père de l’Europe ; * A partir de 15h00 : Déambulations artistiques dans les Jardins de la Maison de Robert Schuman dans le cadre du ‘Passages Transfestival’; * A 18h00 : Atelier théâtralisé d’expression sur l’Idée européenne ; * A 20h00 : Soirée ciné-débat avec la projection du film ‘The Grand Budapest Hotel’.

Entrée libre. Gratuit

Vendredi 6 mai 2022 à partir de 15h00 à la Maison de Robert Schuman -Scy-Chazelles: Manifestation gratuite riche en événements culturels à destination des jeunes et du grand public!

Maison de Robert Schuman,Scy-Chazelles 8 rue Robert Schuman 57160 Scy-Chazelles Scy-Chazelles Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T22:00:00