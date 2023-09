Là où l’espoir bourgeonne encore, une odeur de la joie Exploradôme Vitry-sur-Seine, 7 novembre 2023, Vitry-sur-Seine.

Si la communication chez les humains s’appuie sur le langage et la gestuel, l’odorat tient également un rôle essentiel dans la transmission des émotions. Ainsi, l’odeur de sueur émise par une personne en proie à la peur suffit à susciter une réaction associée à ce même état. Or, qu’en est-il d’une émotion de joie ? Le neurobiologiste Roland Salesse et l’artiste Anaïs Tondeur invitent les visiteurs à explorer cette question à travers un dispositif olfactif, photographique et chromatique présenté en onze chapitres, sous la forme d’une installation à respirer.

Exploradôme 18 Av. Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France

Anaïs Tondeur