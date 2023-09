Phonofolium Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine Phonofolium Exploradôme Vitry-sur-Seine, 7 novembre 2023, Vitry-sur-Seine. Phonofolium 7 – 18 novembre Exploradôme Entrée libre En mêlant réalité et imaginaire, Scenocosme propose une expérience sensorielle qui questionne nos relations énergétiques invisibles avec les êtres-vivants. En rendant audible ce qui échappe à notre perception, ils rappellent ici que notre environnement est fait non pas de choses inertes, mais vivantes, réactives à notre aura biologique. L’arbre signifie son existence par un cri, un chant, une vibration acoustique… Exploradôme 18 Av. Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

