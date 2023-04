Balade à Explora – Rendez-vous aux jardins Explora, 3 juin 2023, Saint-Étienne.

Balade à Explora – Rendez-vous aux jardins Samedi 3 juin, 10h00, 14h00 Explora Gratuit – Inscription conseillée, dans la limite des places disponibles.

Au cours d’une balade dans le Parc du Musée de la Mine de Saint-Étienne, interrogez-vous sur ce qu’il y a sous vos pieds et découvrez les secrets du sol et de sa dépollution. Quelle est l’histoire de ce sol ? Comment savoir s’il est pollué ? Comment dépollue-t-on les sols ? En compagnie d’un chercheur émérite de l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne et d’une médiatrice scientifique, petit·es et grand·es s’interrogent et manipulent à chaque arrêt de la balade, pour finir par se promener avec une nouvelle vision de ce qu’il y a sous nos pieds.

Départ et retour de la balade à l’accueil d’Explora.

Explora 8-10 rue Calixte Plotton 42000 SAINT-ÉTIENNE Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 42 02 78 https://explora.saint-etienne.fr/ https://facebook.com/RotondeSciences/…;https://twitter.com/RotondeSciences;https://instagram.com/rotondesciences/…;https://linkedin.com/company/la-rotonde-centre-de-sciences/…;https://youtube.com/channel/UCEIHDYwGgg-1HqvOQtLxeFQ [{« type »: « link », « value »: « https://larotonde-sciences.mapado.com/event/186132-explora-rendez-vous-aux-jardins-2023 »}] Installé sur le site Couriot, Explora, nouvel établissement de la Ville de Saint-Étienne, s’adresse à toutes et tous. Petits et grands peuvent y relever tous les défis de l’imagination et de la création avec les médiateurs et médiatrices scientifiques de la Rotonde. Bus M2 (arrêt La Pareille), M7 (arrêt Musée de la Mine), 24 (arrêt Pierre Semard). Train: Saint-Étienne Le Clapier. Voiture: places de parking sur place/ parkings Le Clapier (payant) à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

