**ORCHESTRE ÉLECTRONIQUE PHOSPHOERESCENT** Faire de la musique avec du carton, de l’aluminium et de l’eau, ça vous dit ? À partir de presque n’importe quoi et d’une dose d’électronique, venez inventer un instrument de musique original qui rappelle l’océan ! À l’issue de l’atelier, la conductivité électrique n’aura plus de secrets pour vous… Un moment de création musicale à partager entre enfants et adultes. **Pour cette occasion spéciale, des couleurs fluos égayeront la nuit du musée !** **FUSÉE À EAU LUMINEUSE** Décollage pour l’espace imminent ! À partir de simples bouteilles d’eau, construisez une fusée qui décollera très haut vers le ciel ! À l’issue de l’atelier, les enfants auront vu les différentes parties d’une fusée et le phénomène d’action-réaction, essentiel pour la propulsion. Prêt.es pour une aventure spatiale ? **Que pensez-vous si nous mettons de la lumière led et faisons briller nos fusées ?**

Gratuit, en famille et sur inscription préalable

Pour la nuit des musées, Explora prépare une version nocturne de deux de ses classiques : orchestre électronique “Phosphorescent” et fusée à eau “Lumineuse”. Visiblement toujours aussi amusant !

Explora 8-10 rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:30:00 2022-05-14T21:30:00