Nuit des musées EXPLORA A LA NUIT DES MUSEES – TCHING TCHONG CREW EN CONCERT Explora Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Le Tching Tchong Crew en Concert

Le Tching Tchong crew est un groupe de musique !

Le groupe est composé de 7 personnes : Polnor : le leader, producteur et chanteur ; Spektor : le backer ; Mme Noie de cajou : la basiste ; Loknes : le kataneur ; Ilsar, Capouch et Brusli : les fouteurs de rien !

Le groupe refuse la plupart des concerts proposés et accepte seulement dans de rares occasions et circonstances !

Découvrir Explora la Fabrique de Curiosités

À ExploraLab venez vivre un atelier pour faire des sciences en bidouillant ! Que vous soyez petit·es ou grand·es, intéressé·es par la musique, la programmation ou les défis technologiques, il y a forcément de quoi aiguiser votre curiosité ! Jetez un œil à notre programmation, inscrivez-vous, il n’y a plus qu’à profiter d’un moment joyeux et captivant avec un médiateur et/ou une médiatrice.

À ExploraParc, venez vous amuser avec les jeux et les installations en accès libre. Vous pourrez plonger hors du temps dans le Jardin du Carbonifère, exercer votre oreille au cœur de la Zone Sonore et créer un spectacle son et lumière avec les balançoires du Pique-nique Électrique. Le parc est gratuit et regorge de découvertes.

Explora, c’est le lieu pour imaginer, fabriquer et jouer !

Ici, on FAIT des sciences !

À pied à 15 min du centre ville En vélo station VéliVert Le Clapier En bus M2 (arrêt La Pareille), M7 (arrêt Musée de la Mine), ligne 24 (arrêt Pierre Semard) En train Saint-Étienne Le Clapier En voiture quelques places de parking sur place, parkings payants à proximité : parking du Clapier et du Musée de la Mine

https://explora.saint-etienne.fr/ https://www.larotonde-sciences.com/

Walking 15 minutes from the city centre By bike station VéliVert Le Clapier By bus M2 (stop La Pareille), M7 (stop Musée de la Mine), line 24 (stop Pierre Semard) By train Saint-Étienne Le Clapier By car a few parking spaces on site, paying parking nearby: parking lot of the Hutch and the Mine Museum Free entry Saturday 14 May, 18:00

Discover Explora la Fabrique de Curiosités At ExploraLab come to live a workshop to do science by fiddling! Whether you are small or large, interested in music, programming or technological challenges, there is bound to be something to whet your curiosity! Take a look at our programming, register, there is nothing left to enjoy a joyful and captivating moment with a mediator and/or a mediator.

At ExploraParc, come and have fun with games and free-access facilities. You can dive out of time in the Jardin du Carbonifère, exercise your ear in the heart of the Sound Zone and create a sound and light show with the swings of the Electric Picnic. The park is free and full of discoveries. Explora is the place to imagine, manufacture and play! Here, we DO science! psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

¡El Tching Tchong Crew es un grupo musical!

El grupo está compuesto por 7 personas: Polnor: el líder, productor y cantante; Spektor: el Backer; Mme Noie de cajou: la basista; Loknes: el kataneur; Ilsar, Capouch y Brusli: ¡los alborotadores de nada!

¡El grupo rechaza la mayoría de los conciertos propuestos y acepta solo en raras ocasiones y circunstancias!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

8-10 rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne 42000 Saint-Étienne Auvergne-Rhône-Alpes