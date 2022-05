EXPLORA A LA NUIT DES MUSEES – TCHING TCHONG CREW EN CONCERT Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

EXPLORA A LA NUIT DES MUSEES – TCHING TCHONG CREW EN CONCERT Explora, 14 mai 2022, Saint-Étienne. EXPLORA A LA NUIT DES MUSEES – TCHING TCHONG CREW EN CONCERT

Explora, le samedi 14 mai à 18:00

Le Tching Tchong crew est un groupe de musique ! ———————————————— Le groupe est composé de 7 personnes : Polnor : le leader, producteur et chanteur ; Spektor : le backer ; Mme Noie de cajou : la basiste ; Loknes : le kataneur ; Ilsar, Capouch et Brusli : les fouteurs de rien ! Le groupe refuse la plupart des concerts proposés et accepte seulement dans de rares occasions et circonstances !

Entrée libre

Le Tching Tchong Crew en Concert Explora 8-10 rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00

