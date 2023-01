Exploitations multiples Natzwiller, 1 mars 2023, Natzwiller Office de tourisme de la vallée de la Bruche Natzwiller.

Exploitations multiples

route départementale 130 Natzwiller Bas-Rhin

2023-03-01 – 2023-12-23

Natzwiller

Bas-Rhin

Natzwiller

EUR Le KL-NATZWEILER et la faculté de médecine de la Reichsuniversität Strassburg (1941-1944). Les liens entre la faculté de médecine de la Reichsuniversität Straßburg et le camp de concentration de Natzweiler étaient déjà connus, en particulier les expérimentations réalisées par Eugen Haagen, Otto Bickenbach et August Hirt, ainsi que les assassinats des 86 personnes juives dans la chambre à gaz aménagée à cet effet. De récents travaux de la commission historique sur la faculté de médecine de la Reichsuniversität Straßburg ont mis en lumière des liens plus nombreux, plus quotidiens et moins extrêmes. Toutes ces interactions, ces interconnexions et ces collaborations participent du renouvellement de l’image d’un camp de concentration hermétique, reclus et isolé dans les Vosges alsaciennes, en un camp pleinement intégré dans le système nazi de couverture sanitaire et d’hygiène raciale. Cette exposition est réalisée en partenariat avec l’Université de Strasbourg et avec le soutien de la Région Grand Est.

Natzwiller

