Fête de la spiruline 2023 Exploitation Spiruline Astrée Trévoux, 23 septembre 2023, Trévoux.

Trévoux,Ain

Venez découvrir l’univers fabuleux de la spiruline présente sur Terre depuis 3.5 milliards d’années lors de la Fête de la Spiruline!

4 départs de visites guidées: 10h30, 14h, 15h30 et 17h

Des dégustations et d’autres surprises vous attendent!.

2023-09-23 10:30:00 fin : 2023-09-23 18:30:00. .

Exploitation Spiruline Astrée Route de Saint Bernard

Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the fabulous world of spirulina, present on Earth for 3.5 billion years, during the Spirulina Festival!

4 guided tour departures: 10:30 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m. and 5 p.m

Tastings and other surprises await you!

Venga a descubrir el fabuloso mundo de la espirulina, presente en la Tierra desde hace 3.500 millones de años, durante el Festival de la Espirulina

4 salidas de visitas guiadas: 10.30 h, 14.00 h, 15.30 h y 17.00 h

Le esperan degustaciones y otras sorpresas

Entdecken Sie die fabelhafte Welt der Spirulina, die seit 3,5 Milliarden Jahren auf der Erde wächst, während des Spirulina-Festes!

4 geführte Touren starten: 10:30, 14:00, 15:30 und 17:00 Uhr

Verkostungen und andere Überraschungen warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme Ars-Trévoux