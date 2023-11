Paniers solidaires Exploitation Le Bio Jardin de la Croyère Perthes Catégories d’Évènement: Ardennes

Perthes Paniers solidaires Exploitation Le Bio Jardin de la Croyère Perthes, 8 décembre 2023, Perthes. Paniers solidaires Vendredi 8 décembre, 10h00 Exploitation Le Bio Jardin de la Croyère Distribution de paniers solidaires à 17 bénéficiaires MSA (ciblés par le travailleur social du secteur) en situation de fragilité.

Ces paniers sont composés de produits locaux : des légumes de saison, des champignons, des oeufs et du miel.

Un livret de recettes à faire avec les produits est offert à chaque bénéficiaire.

Renseignements auprès de Caroline CHARUEL, animatrice Vie Institutionnelle : 06 30 65 65 98 – charuel.caroline@mam.msa.fr Exploitation Le Bio Jardin de la Croyère 1 chemin du Château Perthes 08300 Ardennes Grand Est [{« link »: « mailto:charuel.caroline@mam.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T16:00:00+01:00

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T16:00:00+01:00 Solidarité alimentaire Familles Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Perthes Autres Lieu Exploitation Le Bio Jardin de la Croyère Adresse 1 chemin du Château Ville Perthes Departement Ardennes Lieu Ville Exploitation Le Bio Jardin de la Croyère Perthes latitude longitude 49.450071;4.353986

Exploitation Le Bio Jardin de la Croyère Perthes Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perthes/