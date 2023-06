Visite guidée de l’exploitation agricole Exploitation agricole EARL de la bucaille Guiseniers Guiseniers Catégories d’Évènement: Eure

Guiseniers Visite guidée de l’exploitation agricole Exploitation agricole EARL de la bucaille Guiseniers, 16 septembre 2023, Guiseniers. Visite guidée de l’exploitation agricole 16 et 17 septembre Exploitation agricole EARL de la bucaille Présentation des activités agricoles liées à la production de pommes de terre et visite d’une butte féodale. Exploitation agricole EARL de la bucaille Rue Jean Lucas, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06 74 63 42 00 Exploitation agricole dont une des activités principale est la production de pommes de terre. Le lieu d’implantation est remarquable du fait de la présence d’une butte vestige d’une citadelle livrée par Henri de Plantagenêt au roi Louis VII de France. Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

