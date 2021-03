Explique ton métier dans la tech : Marketing digital De chez vous !, 24 mars 2021-24 mars 2021, Poitiers.

Explique ton métier dans la tech : Marketing digital

De chez vous !, le mercredi 24 mars à 13:00

Vous souhaitez vous lancer dans le domaine du numérique ? Ou vous vous intéressez tout simplement aux différents types de métiers du digital ?

Tous les mois, Cobalt organise une conférence dans le but de rencontrer, d’échanger et de partager avec des professionnels de la tech !

Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier d’entrepreneur c’est le moment de participer à notre conférence !

Intervenant : Benoît Dujardin

Réalisateur et expert en marketing digital, en dehors de la réalisation audiovisuelle, il accompagne les structures et les personnalités pour leur communication et la gestion de leur image de marque. Fondateur de Momentum Productions.

➡️ Organisé par Cobalt & SPN

✍️ GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Événement en ligne. Le lien pour rejoindre la visioconférence vous sera envoyé par email avant l’événement, n’oubliez pas de vous inscrire pour le recevoir ?[[https://forms.gle/4VCGmFokoHCX3g9F8](https://forms.gle/4VCGmFokoHCX3g9F8)](https://forms.gle/4VCGmFokoHCX3g9F8)

Ouvert à tous, sur inscription

