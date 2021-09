Poitiers De chez vous ! Poitiers, Vienne Explique ton métier dans la tech : Game Designer De chez vous ! Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Explique ton métier dans la tech : Game Designer De chez vous !, 29 septembre 2021, Poitiers. Explique ton métier dans la tech : Game Designer

De chez vous !, le mercredi 29 septembre à 13:00

Vous souhaitez vous lancer dans le domaine du **numérique** ou vous vous intéressez tout simplement aux différents types de métiers du **digital** ? Rendez-vous en ligne, avec **Cobalt**, pour échanger et partager avec des professionnels de la tech ! Ce mois-ci, découvrez le métier de **Game Designer** ! **Intervenant :** Théodore Doumic, Game Designer chez Seven Shapes. **Gratuit**, sur inscription juste ici : [https://forms.gle/bafUDAwtU934ZxKe6](https://forms.gle/bafUDAwtU934ZxKe6) **Événement en ligne.** **En visio, de chez vous !** **Organisé par :** Cobalt & Seven Shapes

Gratuit sur inscription

Vous souhaitez vous lancer dans le domaine du numérique ou vous vous intéressez tout simplement aux différents types de métiers du digital ? Venez découvrir des professionnels de la tech ! De chez vous ! Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T13:00:00 2021-09-29T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu De chez vous ! Adresse Poitiers Ville Poitiers lieuville De chez vous ! Poitiers