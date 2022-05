Experts Scientifiques Mas de Bruyeres de Montoulieu Montoulieu Catégories d’évènement: Hérault

Montoulieu

Experts Scientifiques Mas de Bruyeres de Montoulieu, 8 juillet 2022, Montoulieu. Experts Scientifiques

du vendredi 8 juillet au lundi 22 août à Mas de Bruyeres de Montoulieu

C’est tout petit que les enfants prennent le goût aux expériences … Ta mission, si tu l’acceptes : rejoindre l’agence « Vaceva Agency » et devenir un espion à travers les sciences ! En bon agent, tu apprendras à espionner en pilotant différents drones au quotidien via une tablette, une télécommande ou un smartphone. Tu construiras plusieurs OVNI : avion, tube volant, parachute, cerf-volant, montgolfière, … et tu les testeras ! Une étape indispensable dans ta formation d’espion : les techniques de la police scientifique (relever d’empreintes, portrait-robot, …). Tu mèneras l’enquête avec un expert pour trouver des indices et résoudre une des énigmes du Fesquet. Toutes ces compétences te serviront pour mener à bien tes missions tout au long du séjour ! D’autres activités agrémenteront ton quotidien d’agent : promenade en canoë sur plan d’eau, tir à l’arc, jeux de plein air, bivouac, veillées, … Tu as deux minutes pour accepter, après quoi, cette page s’autodétruira !

Mas de Bruyeres de Montoulieu 34190 montoulieu Montoulieu Hérault

2022-07-08T13:00:00 2022-07-08T16:00:00;2022-08-22T12:00:00 2022-08-22T12:30:00;2022-08-22T12:30:00 2022-08-22T13:00:00

