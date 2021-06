Experts en Mystères – 8j CENTRE LA RENARDIERE, 1 août 2021-1 août 2021, AUBURE.

La légende raconte que depuis la nuit des temps, des peuples immortels protègent le monde de l’emprise des Ténèbres. Ta mission : remonter l’histoire, pour y retrouver des Signes de Lumière ! Une enquête historique passionnante qui mêlera intrigue policière et Moyen-Âge. Tes TEMPS FORTS (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) – découverte du Grimoire de la Renardière qui renferme un message codé – enquêtes et recherche d’indices naturels, chasse au trésor du château avec carte et boussole – ateliers scientifiques : observations, expériences et analyse des phénomènes naturels – sortie à la Volerie des Aigles avec son fameux spectacle + Parc Tellure – initiation à l’orientation – balade nocturne en forêt à la recherche des mystères et des bruits de la nuit Mais aussi : tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans), sortie piscine, visite de la ville médiévale de Ribeauvillé, grands jeux, animations et veillées (dont soirée feu de camp avec chamallows grillés) Dans le prolongement de 16 mois de crise sanitaire, cette colo apprenante propose aux enfants, et particulièrement à ceux les plus en difficulté, un temps de vacances collective, dans un cadre sanitaire sécurisé, avec des activités concrètes leur permettant de mener des expériences en groupe, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés qui contribuent à remobiliser leurs apprentissages et renforcer leurs compétences, pour mieux réussir leur prochaine rentrée scolaire. Le séjour fera aussi la part belle au jeu, à des ateliers, des activités de loisirs, des sorties, du sport, des activités issues de nos savoir-faire en classe de découverte, afin de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de développer leur attention, d’éveiller leur curiosité. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

