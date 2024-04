Expertises Gratuites et Confidentielles 1 place Antoine de la Perrière La baule escoublac, samedi 13 avril 2024.

Expertises Gratuites et Confidentielles Nous vous proposons de venir découvrir la valeur de vos objets à l’Hôtel des Ventes de La Baule lors d’expertises gratuites sans rendez-vous avec nos commissaires-priseurs/expert bijoux. Samedi 13 avril, 09h30 1 place Antoine de la Perrière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T09:30:00+02:00 – 2024-04-13T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T09:30:00+02:00 – 2024-04-13T12:30:00+02:00

Nous vous proposons de venir découvrir la valeur de vos objets à l’Hôtel des Ventes de La Baule lors d’expertises gratuites sans rendez-vous avec nos commissaires-priseurs/expert bijoux.

1 place Antoine de la Perrière Ancienne gare SNCF 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 60 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 03 25 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/expertises-gratuites-et-confidentielles-la-baule-escoublac.html »}]

CULTURE LOISIRS