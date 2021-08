Expérimentez le bain de forêt Lignières, 20 août 2021, Lignières.

Expérimentez le bain de forêt 2021-08-20 10:00:00 – 2021-08-20 12:00:00

Lignières Cher

Apprenez à toucher, écouter, observer et goûter la nature et faites confiance à vos sens, pour prendre conscience de votre connexion avec la nature émotionnellement, spirituellement et physiquement.

Apprenez à prendre soin de vous à l’aide de la nature .

Relaxez-vous et savourez en fin de matinée les petits trésors de la nature !

Se connecter avec la nature par l’intermédiaire de nos cinq sens (toucher, ouïe, vue, odorat, goût) et améliorer notre bien être en marchant dans la forêt.

Réservation indispensable et prévoir les chaussures fermées !

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Lignières pour un départ groupé

