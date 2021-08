Paris Bibliothèque Václav Havel île de France, Paris Expérimentez la réalité virtuelle Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Expérimentez la réalité virtuelle Bibliothèque Václav Havel, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 16h à 17h30

gratuit

En présence d’Indira Thouvenin La réalité virtuelle reproduit artificiellement une expérience sensorielle, qui peut inclure la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat. Cette technologie est maintenant utilisée dans de nombreux domaines : formation, médecine, sciences, architecture, communication, arts, informatique, justice… et jeu vidéo ! Nous vous proposerons d’essayer vous-même les casques de réalité virtuelle disponibles à la bibliothèque. Indira Thouvenin, experte en réalité virtuelle, enseignante à l’UTC (université de technologie de Compiègne), chercheuse au laboratoire UMR CNRS Heudiasyc sera là pour répondre à toutes vos questions ! Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (255m) 2, 5, 7 : Stalingrad (599m)

Contact :Bibliothèque Vaclav Havel 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel/ https://twitter.com/bibhavel?lang=fr0140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr Animations -> Loisirs / Jeux Insolite;Geek;Bibliothèques

Date complète :

2021-09-18T16:00:00+02:00_2021-09-18T17:30:00+02:00

National Institute of Health

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Václav Havel Adresse 26 esplanade Nathalie Sarraute Ville Paris lieuville Bibliothèque Václav Havel Paris