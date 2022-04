Expérimentation publiques : Des fois je dis n’importe quoi de Jabu-Jabu Brest, 2 juin 2022, Brest.

Expérimentation publiques : Des fois je dis n’importe quoi de Jabu-Jabu Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

2022-06-02 19:03:00 – 2022-06-02 Le Fourneau 11 Quai de la Douane

Brest Finistère

DES FOIS JE DIS N’IMPORTE QUOI

Lara Gueret a grandi sur un voilier. Cette expérience a modelé son regard d’artiste plasticienne. Elle en a gardé un rapport particulier à l’espace comme une sensation de petitesse et d’équilibre précaire.

Avec Des fois je dis n’importe quoi , cette version d’elle-même est incarné par un personnage qui enchaîne les histoires à une vitesse folle. À la manière d’un funambule, il témoigne d’une humanité instable, traverse l’existence à la recherche d’un rapport apaisé avec cet état de déséquilibre permanent.

Pour ce solo à mi-chemin entre fiction et réalité, Lara Gueret partage le travail d’écriture avec Justine-Lou Dhouailly. Ensemble, elles explorent la parole comme matériau plastique, s’emparent des mots et des gestes hérités du passé pour tisser une nouvelle forme de rapport aux autres, au monde et au vivant.

JABU-JABU

Fondatrice de la compagnie Jabu-Jabu, Lara Gueret est une jeune apprentie issue de la FAI-AR. Elle est accueillie sur l’île Molène et au Fourneau dans le cadre d’un dispositif de compagnonnage. Des fois je dis n’importe quoi est sa première création.

Tout public

+33 2 98 46 19 46 http://www.lefourneau.com/

Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

