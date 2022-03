Expérimentation publique : Littoral, le collectif prélude Brest, 26 mars 2022, Brest.

Expérimentation publique : Littoral, le collectif prélude Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

2022-03-26 14:32:00 – 2022-03-26 18:32:00 Le Fourneau 11 Quai de la Douane

Brest Finistère

LITTORAL

Littoral est une adaptation en rue de l’œuvre de Wajdi Mouawad. Le public suit le parcours de Wilfrid, qui cherche un lieu où enterrer son père, et se retrouve entraîné dans une épopée en 3 épisodes dans 3 endroits différents de la ville. Chaque épisode propose une esthétique différente et un rapport unique à la place des spectatrices et spectateurs. Au gré de ces espaces, des rencontres se créent. Une meute de jeunes se forme. Chacun·e, malgré des liens noueux à son passé, est en quête de sa propre identité, et trouve dans l’aventure collective un avenir plus lumineux.

LE COLLECTIF DU PRÉLUDE

Fondé en 2017 par Fanny Imber, Sophie Anselme et Maxime Coudour, le Collectif du Prélude est une réponse au besoin des trois artistes de défendre des textes dans l’espace public. Le nom du collectif est tiré de leur première pièce Le Prélude de Peter, une adaptation de la bande-dessinée de Loisel. Le Prélude, c’est l’histoire d’une complicité artistique qui s’intéresse à la façon de faire et de penser le théâtre en collectif, mettant l’humain mais aussi le texte au centre de leurs recherches. Leur point de vue est celui de comédien·ne·s qui mettent en scène, écrivent et jouent.

Au Fourneau et sur le Parc à Chaînes. Trois épisodes de 45 minutes chacun. Tout public à partir de 10 ans.

En résidence de création au Fourneau du 14 au 27 mars.

+33 2 98 46 19 46 http://www.lefourneau.com/

