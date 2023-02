Expérimentation publique : Le Bal des Oiseaux – Compagnie Engrenage(s) Parc à Chaînes, 13 avril 2023, Brest .

Expérimentation publique : Le Bal des Oiseaux – Compagnie Engrenage(s)

Le Parc à Chaînes

2023-04-13

Parc à Chaînes Le Parc à Chaînes

Brest

Finistere

Le Bal des Oiseaux est une invitation à faire un pas de côté vers un ailleurs musical et costumé, un espace de communion, de fête et d’osmose. La nouvelle création de la compagnie Engrenage[s] propose au public de déambuler dans un décor de jungle singulière, accueillante et chaleureuse pour vivre des expériences uniques en lien avec l’univers des oiseaux.

Dans l’antre de cette jungle, le public est invité à laisser ses vêtements du quotidien pour se parer de costumes ornementaux à l’imaginaire exotique créé par la costumerie Des Habits et Vous. Pendant 3h30, il évoluera dans un bal rythmé d’impromptus et de temps suspendus. Cette déconnexion avec le réel s’achèvera par une fête pour le simple plaisir d’être ensemble et où chacun·e pourra librement et instinctivement bouger son corps aux rythmes chauds et endiablés de l’Exotica*.

*Ce style de musique américain des années 1950, chamarré, onirique et fantasmé souligne les ambiances de jungle tropicale où les animaux et les oiseaux en sont les principaux protagonistes.

COMPAGNIE ENGRENAGE[S]

Initialement compagnie de danse hip-hop et funstyle, Engrengae[s] est créé en 2003 par Franck Guizonne, danseur hip hop et Céline Mousseau à l’administration et au développement, rejoints par Marie Houdin en 2004, danseuse rennaise. Entre 2003 et 2016, la Compagnie produit 17 spectacles, avec près de 600 représentations et développe actions culturelles et projets de territoires. À partir de 2012, les projets deviennent hybrides, mêlant créations chorégraphiques, musiques, convivialité, mettant l’accent sur des formes innovantes, participatives comme le bal funk, le Soul Train Line, et bien d’autres.

En 2017, après une réflexion sur le développement de son projet, la compagnie devient Engrenage[s] – Générateur de projets artistiques.

Tout public.

Durée 3h30.

+33 2 98 46 19 46

Brest

