Expérimentation publique : L’Assemblée – Compagnie Art & Co Rue Jean-Marie Le Bris, 16 mars 2023, Brest .

Expérimentation publique : L’Assemblée – Compagnie Art & Co

Parc à Chaînes Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistere Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes

2023-03-16 19:03:00 – 2023-03-16 20:02:00

Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes

Brest

Finistere

Après Le concert dont vous êtes l’auteur, le slameur Arthur Ribo et sa compagnie Art & Co se lancent dans une création pluridisciplinaire pour l’espace public. L’Assemblée est une exploration acro-poétique, un rendez-vous festif et impromptu autour de la parole verbale, corporelle et musicale. Pour ce spectacle in situ, Arthur Ribo mêle théâtre et improvisation, slam et musique, escalade urbaine et art acrobatique du parkour pour donner à voir la rue comme un espace rempli d’histoires. Avec humour et poésie, cette écriture pluridisciplinaire est portée par un beau parleur conteur d’histoires, un musicien, un freerunner* et un acrobate s’appuyant sur le mobilier urbain.

Fortement contrariée en 2020 par la crise sanitaire et en 2021 par la blessure d’un des artistes, la création n’avait pas pu aboutir. L’Assemblée verra finalement le jour cet été 2023.

* Le freerun, nouvelle tendance du parkour ou art du déplacement, est un mélange de parcours d’obstacles, de danse contemporaine et de breakdance.

LA COMPAGNIE ART & CO

Née en 2003 pour accompagner le travail d’Arthur Ribo, la compagnie Art & Co est la marque d’une volonté de rencontres. Comédien, maître-parolier sensible au travail du corps et de la musique, Arthur a toujours privilégié la rencontre entre les disciplines artistiques. En 2006, il rencontre Victor Belin, compositeur multi-instrumentiste avec qui ils initient le concept d’improvisations Slam et Musique. Ils créent en 2008 Le concert dont vous êtes l’auteur. En 2015, Raphaël Rebourg les rejoint pour For Kidz, spectacle d’histoires inventées pour les enfants. La même année, ils collaborent avec la compagnie Kiaï pour une création cirque et slam Cri. L’Assemblée est la troisième création de la compagnie.

Tout public

+33 2 98 46 19 46 https://www.lefourneau.com/art-co-l-assemblee.html

Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest

dernière mise à jour : 2023-02-08 par