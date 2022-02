Expérimentation publique : Distro de la compagnie C’hoari Brest, 11 mai 2022, Brest.

Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

2022-05-11

Brest Finistère

LA COMPAGNIE C’HOARI

Issues toutes les deux de la danse contemporaine, Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry, se rencontrent lors de leur formation au CNDC d’Angers. Au cours de cette formation riche de diversités culturelles, les jeunes danseuses venues de Bretagne, s’interrogent sur leur héritage culturel Breton. Pauline, 100% pur beurre et Nolwenn à demi-sel avec la Lorraine, ressentent le besoin, après deux ans de créations et de découvertes du patrimoine de la danse contemporaine, d’explorer le patrimoine culturel et traditionnel de leur région. Cet intérêt pour les traditions Bretonnes leur permet de questionner plus largement des aspects sociaux-culturels d’hier et d’aujourd’hui. À travers le mouvement, elles s’intéressent à ce qui rassemble les gens, à ce qui crée la rencontre et ce qui la nourrit.

DISTRO

Après avoir exploré le Fest-Noz dans leur première pièce Tsef Zon(e), Nolwenn et Pauline ont cherché quelle autre entité fait vivre la population, la fait se retrouver. Pour le second projet de la compagnie C’hoari, elles ont choisi d’explorer le monde des bars populaires et de questionner leur rôle social. Pauline et Nolwenn considèrent toute nouvelle création comme une aventure, un chemin vers une danse accessible au plus grand nombre, peu importe les générations, peu importe les classes sociales. Leur démarche est d’aller à la rencontre d’un public « hors-norme ». Danser dans les bars, en voilà une drôle d’idée. Leur désir à toutes les deux, est de créer du lien, de faire un pont entre la danse contemporaine et la vie quotidienne.

« Le comptoir d’un café est le parlement du peuple. » Balzac

Tout public

+33 2 98 46 19 46 http://www.lefourneau.com/

Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

