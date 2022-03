Expérimentation publique : Capulets/Montaigus par le Collectif Lyncéus Brest, 7 avril 2022, Brest.

Expérimentation publique : Capulets/Montaigus par le Collectif Lyncéus Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

2022-04-07 14:14:00 – 2022-04-07 Le Fourneau 11 Quai de la Douane

Brest Finistère

CAPULETS/MONTAIGUS

Une scène est placée à ciel ouvert, sur un stade ou un terrain d’entraînement.

De part et d’autre, les gradins sont disposés face à face.

À l’entrée, chaque spectateur·trice reçoit au hasard une chasuble.

Selon sa couleur, il·elle va se placer sur l’un ou l’autre gradin : celui des Capulets ou celui des Montaigus.

Une adaptation aussi libre que moderne de la pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare à découvrir dans une véritable arène en plein air.

LE COLLECTIF LYNCÉUS

Fondé en 2012, le collectif Lyncéus réunit aujourd’hui quatre artistes du spectacle vivant, formé·e·s au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique : Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, Lena Paugam et Fanny Sintès. Ensemble, ils déploient sur le territoire des Côtes d’Armor un projet artistique de développement et d’accompagnement des écritures contemporaines théâtrales in situ. Capulets/Montaigus est né du désir de faire et créer ensemble malgré tout, dans une période où tout semble flou et suspendu, autour d’enjeux artistiques et politiques qui rassemble ces quatre artistes aux esthétiques différentes et les quatre comédiens associés au projet. Le plaisir du jeu, de la langue et du texte sera au cœur de la création de Capulets/Montaigus, ancré dans une énergie collective et dans le désir politique et esthétique de créer partout. Comme pour réaliser artistiquement ce qui nourrit et fait vivre ce collectif.

A la Grande Halle du Fourneau.

En résidence de création du 3 au 9 avril au Fourneau à Brest.

+33 2 98 46 19 46 http://www.lefourneau.com/

CAPULETS/MONTAIGUS

Une scène est placée à ciel ouvert, sur un stade ou un terrain d’entraînement.

De part et d’autre, les gradins sont disposés face à face.

À l’entrée, chaque spectateur·trice reçoit au hasard une chasuble.

Selon sa couleur, il·elle va se placer sur l’un ou l’autre gradin : celui des Capulets ou celui des Montaigus.

Une adaptation aussi libre que moderne de la pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare à découvrir dans une véritable arène en plein air.

LE COLLECTIF LYNCÉUS

Fondé en 2012, le collectif Lyncéus réunit aujourd’hui quatre artistes du spectacle vivant, formé·e·s au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique : Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, Lena Paugam et Fanny Sintès. Ensemble, ils déploient sur le territoire des Côtes d’Armor un projet artistique de développement et d’accompagnement des écritures contemporaines théâtrales in situ. Capulets/Montaigus est né du désir de faire et créer ensemble malgré tout, dans une période où tout semble flou et suspendu, autour d’enjeux artistiques et politiques qui rassemble ces quatre artistes aux esthétiques différentes et les quatre comédiens associés au projet. Le plaisir du jeu, de la langue et du texte sera au cœur de la création de Capulets/Montaigus, ancré dans une énergie collective et dans le désir politique et esthétique de créer partout. Comme pour réaliser artistiquement ce qui nourrit et fait vivre ce collectif.

A la Grande Halle du Fourneau.

En résidence de création du 3 au 9 avril au Fourneau à Brest.

Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

dernière mise à jour : 2022-02-24 par