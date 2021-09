Saint-Gilles-Pligeaux Saint-Gilles-Pligeaux Côtes-d'Armor, Saint-Gilles-Pligeaux Expérimentation archéologique Saint-Gilles-Pligeaux Saint-Gilles-Pligeaux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Une expérimentation archéologique aura lieu du 12 au 14 octobre sur le site de Kergornec, derrière le menhir de « la chandelle, à St Gilles Pligeaux.

Cette expérimentation consistera à détacher un bloc d’un chaos à la mode néolithique, en contrebas du menhir, sur 2 chaos sélectionnés, le 13 et le 14 octobre. La population intéressée y est cordialement invitée. Avec la présence de l’archéologue de l’INRAP Rosalie Jallot. Une expérimentation archéologique aura lieu du 12 au 14 octobre sur le site de Kergornec, derrière le menhir de « la chandelle, à St Gilles Pligeaux.

