Expérimentarium Dijon, 5 décembre 2021, Dijon.

Expérimentarium Centre des Sciences du goût et de l’Alimentation 9E Bd Jeanne d’Arc Dijon

2021-12-05 – 2021-12-05 Centre des Sciences du goût et de l’Alimentation 9E Bd Jeanne d’Arc

Dijon Côte-d’Or

Retrouvez les chercheuses et les chercheurs de l’université de Bourgogne en chair et en os !

Elles sont microbiologistes, paléontologues, chercheuses en littérature ou en neurosciences, ils sont climatologues, immunologistes, chercheurs dans le domaine du vin ou en psychologie de l’apprentissage. Ces jeunes chercheurs et chercheuses sortent de leur laboratoire pour vous faire découvrir leurs investigations, dimanche 5 décembre de 14h à 18h sur le campus de Dijon.

Autour d’objets insolites et de récits passionnants, chaque chercheuse et chaque chercheur raconte son quotidien et invite au questionnement. Lors d’ateliers-discussions de 20 minutes, ils vous entraînent au cœur de la recherche….

Si vous souhaitez vous inscrire en amont pour être sûrs de pouvoir participer à cet après-midi, c’est possible ! Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante, en indiquant combien vous serez et à quelle heure vous comptez venir nous voir : experimentariumdijon@gmail.com

Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation – Dijon

De 14h à 18h, entrée gratuite, à partir de 10 ans, pass sanitaire obligatoire

www.experimentarium.fr

http://www.experimentarium.fr/

